Alejandro Mitrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Mitrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Mitrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Mitrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Mitrano 4 Nisan 1998 tarihinde Maracaibo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Venezuela,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Mitrano Heidenreich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Mitrano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHYN yapmaktadır. Alejandro Mitrano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Mitrano'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Mitrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Mitrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Mitrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Mitrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Nisan 2019 yılında Michalovce

1 Temmuz 2019 yılında Boston River

4 Şubat 2022 yılında Monagas SC

31 Ocak 2023 yılında Las Vegas

Alejandro Mitrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Mitrano şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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