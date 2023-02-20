Justin İngram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin İngram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin İngram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin İngram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin İngram 21 Aralık 1998 tarihinde Indianapolis, Indiana şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin İngram Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Justin İngram'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin İngram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin İngram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin İngram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin İngram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Virginia Cavs

1 Ağustos 2019 yılında Loyola Greyh.

11 Ocak 2022 yılında Miami

15 Şubat 2022 yılında Indy Eleven

25 Ocak 2023 yılında Las Vegas

Justin İngram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin İngram şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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