Andrew Carleton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Carleton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrew Carleton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrew Carleton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrew Carleton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Carleton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrew Carleton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Carleton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Carleton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Carleton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Carleton 22 Haziran 2000 tarihinde Powder Springs, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Andrew James Carleton şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Carleton Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agrinzonis Management Group yapmaktadır. Andrew Carleton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrew Carleton'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrew Carleton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/andrewcarleton7

http://www.instagram.com/_andrewcarleton_/

Andrew Carleton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Carleton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrew Carleton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Carleton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Haziran 2016 yılında Atlanta

13 Temmuz 2016 yılında Charleston

30 Kasım 2016 yılında Atlanta

20 Nisan 2018 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2018 yılında Atlanta

14 Mart 2019 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2019 yılında Atlanta

24 Ocak 2020 yılında Indy Eleven

30 Kasım 2020 yılında Atlanta

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

30 Nisan 2021 yılında Georgia Storm

11 Eylül 2021 yılında ADR Jicaral

1 Aralık 2021 yılında Kalonji SA

9 Mart 2022 yılında San Diego Loyal

25 Ocak 2023 yılında Las Vegas

Andrew Carleton kimdir

Andrew Carleton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Carleton şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgia United

Andrew Carleton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 20 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andrew Carleton nereli

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