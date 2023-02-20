Erick Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Torres 19 Ocak 1993 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Érick Estefano Torres Padilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Torres Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COMUNIGOAL yapmaktadır. Erick Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erick Torres'nin Orange County SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erick Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/erickestefano15

http://www.facebook.com/Erick-Cubo-Torres-1668085613506207/

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Erick Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erick Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Erick Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Chivas

4 Temmuz 2013 yılında Chivas USA

31 Aralık 2014 yılında Chivas

1 Ocak 2015 yılında Houston

2 Ocak 2015 yılında Chivas

30 Haziran 2015 yılında Houston

3 Eylül 2016 yılında CD Cruz Azul

31 Aralık 2016 yılında Houston

25 Ocak 2018 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2018 yılında Club Tijuana

31 Temmuz 2020 yılında Atlanta

13 Ocak 2022 yılında Orange County

Erick Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Torres şuan Orange County SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Erick Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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