Andres Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Jimenez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andres Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Jimenez 4 Mart 2000 tarihinde Miami şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Jiménez Aranzazu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Jimenez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Jimenez'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Andres Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2022 yılında Envigado

31 Ocak 2023 yılında Las Vegas

Andres Jimenez kimdir

Andres Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Jimenez şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andres Jimenez nereli

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