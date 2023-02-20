Tabort Etaka Preston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tabort Etaka Preston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tabort Etaka Preston adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tabort Etaka Preston Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tabort Etaka Preston 10 Haziran 1998 tarihinde Bamenda şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tabort Etaka Preston Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tabort Etaka Preston, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tabort Etaka Preston'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tabort Etaka Preston Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tabort Etaka Preston isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tabort Etaka Preston Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tabort Etaka Preston futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Charlotte Ind.

31 Ağustos 2018 yılında KS Kastrioti

1 Ocak 2019 yılında MFK Vyskov

31 Ocak 2019 yılında Las Vegas

30 Kasım 2019 yılında MFK Vyskov

4 Mart 2020 yılında San Antonio FC

21 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2021 yılında Hartford

29 Aralık 2021 yılında New Mexico Utd.

15 Şubat 2023 yılında Las Vegas

Tabort Etaka Preston Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tabort Etaka Preston şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Tabort Etaka Preston Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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