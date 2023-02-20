Zach Carroll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Carroll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zach Carroll kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zach Carroll ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zach Carroll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Carroll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zach Carroll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Carroll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zach Carroll adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zach Carroll Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zach Carroll 16 Mart 1994 tarihinde Grand Blanc, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zach Carroll Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Zach Carroll, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zach Carroll'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Zach Carroll Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zach Carroll isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Zach Carroll Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zach Carroll futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Virginia Cavs

1 Mayıs 2013 yılında RVA FC

1 Ağustos 2013 yılında Virginia Cavs

1 Mayıs 2014 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2014 yılında Michigan State

14 Ocak 2016 yılında New York RB

26 Mart 2016 yılında NY Red Bulls II

5 Mayıs 2016 yılında New York RB

20 Mayıs 2016 yılında NY Red Bulls II

1 Aralık 2016 yılında Orlando City B

19 Aralık 2017 yılında Reno FC

13 Ocak 2020 yılında Memphis 901

25 Ocak 2023 yılında Las Vegas

Zach Carroll kimdir

Zach Carroll Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zach Carroll şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zach Carroll nereli

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