Pato Botello Faz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pato Botello Faz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pato Botello Faz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pato Botello Faz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pato Botello Faz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pato Botello Faz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pato Botello Faz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pato Botello Faz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pato Botello Faz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pato Botello Faz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pato Botello Faz 8 Eylül 1996 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Patricio Botello Faz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pato Botello Faz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pato Botello Faz'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Pato Botello Faz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PatoBotello_19

http://www.instagram.com/patobotello_19/

http://www.facebook.com/PatoBotelloFaz/

Pato Botello Faz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pato Botello Faz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Pato Botello Faz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pato Botello Faz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında Texas United

1 Ağustos 2017 yılında Rattlers

1 Mayıs 2018 yılında Corpus Christi

1 Ağustos 2018 yılında Rattlers

15 Şubat 2019 yılında Lansing Ignite

10 Aralık 2019 yılında Tormenta FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2021 yılında Detroit City

25 Ocak 2023 yılında Las Vegas

Pato Botello Faz kimdir

Pato Botello Faz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pato Botello Faz şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Pato Botello Faz nereli

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