Martin Hruby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Hruby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Hruby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Hruby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Hruby 22 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Hrubý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Hruby Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Martin Hruby, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava B futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Hruby'nin FC Banik Ostrava B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Martin Hruby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Hruby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Hruby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Hruby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ostrava U19

1 Temmuz 2022 yılında Ostrava B

Martin Hruby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Hruby şuan FC Banik Ostrava B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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