Jan Juroska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Juroska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Juroska kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Juroska ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Juroska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Juroska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Juroska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Juroska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Juroska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Juroska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Juroska 2 Mart 1993 tarihinde Valašské Meziříčí şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Juroška şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Juroska Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jan Juroska'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Juroska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Juroska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Juroska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Juroska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2011 yılında FC Hlucin U19

31 Temmuz 2012 yılında Dukla B

1 Temmuz 2014 yılında Dukla Prag

1 Temmuz 2015 yılında Varnsdorf

31 Aralık 2015 yılında Dukla Prag

1 Şubat 2016 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2016 yılında Dukla Prag

1 Temmuz 2017 yılında Slovacko

3 Ağustos 2020 yılında Banik Ostrava

Jan Juroska kimdir

Jan Juroska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Juroska şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Prostřední Bečva (2000 - 2005), FC Baník Ostrava (2005 - 2009), MFK Vítkovice (2009 - 2011), FC Hlučín (2011 - 2012)

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Jan Juroska nereli

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