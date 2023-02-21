Eldar Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Sehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eldar Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eldar Sehic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eldar Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Sehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eldar Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Sehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldar Sehic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldar Sehic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldar Sehic 28 Nisan 2000 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Eldar Šehić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldar Sehic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Eldar Sehic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eldar Sehic'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eldar Sehic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldar Sehic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Eldar Sehic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldar Sehic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sarajevo U17

9 Şubat 2016 yılında FK Olimpik U19

29 Temmuz 2016 yılında Zeljeznicar U19

17 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar

14 Şubat 2019 yılında TOSK Tesanj

10 Haziran 2019 yılında Zeljeznicar

11 Temmuz 2019 yılında TOSK Tesanj

31 Aralık 2019 yılında Zeljeznicar

4 Ağustos 2021 yılında Karvina

13 Temmuz 2022 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2023 yılında Karvina

Eldar Sehic kimdir

Eldar Sehic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldar Sehic şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Eldar Sehic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eldar Sehic nereli

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