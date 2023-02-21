Cadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cadu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cadu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cadu 8 Ağustos 1997 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Eduardo Lopes Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cadu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unzueta Sports yapmaktadır. Cadu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Cadu'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cadu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cadu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cadu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cadu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2020 yılında Pardubice

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Plzen

8 Eylül 2022 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2023 yılında Viktoria Plzen

Cadu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cadu şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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