David Lischka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lischka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Lischka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Lischka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Lischka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lischka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Lischka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lischka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Lischka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Lischka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Lischka 15 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Lischka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. David Lischka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Lischka'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

David Lischka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Lischka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Lischka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Lischka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Jablonec

1 Temmuz 2016 yılında Banik Ostrava

31 Aralık 2016 yılında Jablonec

23 Şubat 2017 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2017 yılında Jablonec

25 Temmuz 2017 yılında Karvina

31 Aralık 2017 yılında Jablonec

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2021 yılında Banik Ostrava

31 Aralık 2021 yılında Sparta Prag

12 Ocak 2022 yılında Banik Ostrava

David Lischka kimdir

David Lischka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Lischka şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Ludgeřovice (2004 - 2005)
FC Baník Ostrava (2005 - 2013)
FC Hlučín (2013 - 2015)

David Lischka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 19 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 12 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 21 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

David Lischka nereli

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