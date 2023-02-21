Jiri Letacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Letacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Letacek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Letacek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Letacek 9 Ocak 1999 tarihinde Pardubice şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Letáček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Letacek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Jiri Letacek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jiri Letacek'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jiri Letacek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Letacek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Letacek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Letacek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pardubice

13 Temmuz 2022 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2023 yılında Pardubice

Jiri Letacek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Letacek şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jiri Letacek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MFK Pardubice (2005 - 2008)FK Pardubice (2008 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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