Srdjan Plavsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Plavsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Srdjan Plavsic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Srdjan Plavsic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Srdjan Plavsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Plavsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Srdjan Plavsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Plavsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Plavsic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Plavsic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Plavsic 3 Aralık 1995 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Срђан Плавшић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Plavsic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Srdjan Plavsic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Srdjan Plavsic'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Srdjan Plavsic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/srki_plavsic_17/

Srdjan Plavsic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Plavsic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Srdjan Plavsic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Plavsic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CSK Celarevo

6 Ağustos 2014 yılında Spartak

10 Ağustos 2015 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2017 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag

8 Eylül 2022 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

Srdjan Plavsic kimdir

Srdjan Plavsic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Plavsic şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Srdjan Plavsic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Srdjan Plavsic nereli

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