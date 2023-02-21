Robert Miskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Miskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Miskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Miskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Miskovic 20 Ekim 1999 tarihinde Ingolstadt şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Mišković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Miskovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. Robert Miskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Miskovic'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Miskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Miskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Miskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Miskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ingolstadt U17

1 Temmuz 2016 yılında Ingolstadt U19

14 Kasım 2016 yılında NK Osijek

20 Temmuz 2018 yılında NK Rudes

31 Aralık 2018 yılında NK Osijek

1 Şubat 2019 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2019 yılında NK Osijek

2 Eylül 2019 yılında Dinamo Zagreb

4 Şubat 2020 yılında Zrinjski Mostar

14 Haziran 2020 yılında Dinamo Zagreb

30 Haziran 2020 yılında NK Osijek

1 Temmuz 2020 yılında NK Osijek II

20 Şubat 2021 yılında Sloboda Tuzla

30 Haziran 2021 yılında NK Osijek II

12 Temmuz 2021 yılında NK Istra

8 Ağustos 2022 yılında Banik Ostrava

Robert Miskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Miskovic şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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