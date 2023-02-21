Robert Miskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Miskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Miskovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Miskovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Robert Miskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Miskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Miskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Miskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Miskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Miskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Miskovic 20 Ekim 1999 tarihinde Ingolstadt şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Mišković şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Miskovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. Robert Miskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Miskovic'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Miskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Miskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Robert Miskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Miskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ingolstadt U17

1 Temmuz 2016 yılında Ingolstadt U19

14 Kasım 2016 yılında NK Osijek

20 Temmuz 2018 yılında NK Rudes

31 Aralık 2018 yılında NK Osijek

1 Şubat 2019 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2019 yılında NK Osijek

2 Eylül 2019 yılında Dinamo Zagreb

4 Şubat 2020 yılında Zrinjski Mostar

14 Haziran 2020 yılında Dinamo Zagreb

30 Haziran 2020 yılında NK Osijek

1 Temmuz 2020 yılında NK Osijek II

20 Şubat 2021 yılında Sloboda Tuzla

30 Haziran 2021 yılında NK Osijek II

12 Temmuz 2021 yılında NK Istra

8 Ağustos 2022 yılında Banik Ostrava

Robert Miskovic kimdir

Robert Miskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Miskovic şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DJK Ingolstadt (2005-01/2008), FC Ingolstadt 04 (08/01/2008-2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robert Miskovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Martin Berkovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Berkovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Berkovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Berkovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Kapinus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Kapinus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Kapinus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Kapinus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Kovalenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kovalenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Kovalenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kovalenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!