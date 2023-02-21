Michal Frydrych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Frydrych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Frydrych kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Frydrych ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michal Frydrych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Frydrych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Frydrych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Frydrych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Frydrych adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Frydrych Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Frydrych 27 Şubat 1990 tarihinde Hustopeče nad Bečvou şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Frydrych şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Frydrych Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michal Frydrych, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Frydrych'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Michal Frydrych Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Frydrych isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michal Frydrych Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Frydrych futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Banik Ostrava

14 Eylül 2015 yılında Slavia Prag

16 Eylül 2020 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2022 yılında Banik Ostrava

Michal Frydrych kimdir

Michal Frydrych Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Frydrych şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou (1998), SK Hranice (1998-2004), FC Baník Ostrava (2004-2009)

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Michal Frydrych nereli

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