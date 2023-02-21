Jiri Fleisman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Fleisman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Fleisman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Fleisman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Fleisman 2 Ekim 1984 tarihinde Most şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Fleišman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Fleisman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Jiri Fleisman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 19 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Jiri Fleisman'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jiri Fleisman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Fleisman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Fleisman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Fleisman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2004 yılında Brandov

2 Ağustos 2005 yılında FK Most B

27 Temmuz 2006 yılında Chmel Blsany

31 Aralık 2006 yılında FK Most B

1 Ocak 2008 yılında FK Most

14 Şubat 2008 yılında Banik Sokolov

30 Haziran 2008 yılında FK Most

1 Temmuz 2010 yılında Slovan Liberec

1 Eylül 2015 yılında Mlada Boleslav

19 Ocak 2018 yılında Banik Ostrava

Jiri Fleisman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Fleisman şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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