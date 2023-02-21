Laco Takacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laco Takacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laco Takacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laco Takacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laco Takacs 15 Temmuz 1996 tarihinde Františkovy Lázně şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ladislav Takács şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laco Takacs Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laco Takacs'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Laco Takacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laco Takacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laco Takacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laco Takacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Teplice

7 Ağustos 2015 yılında Banik Sokolov

31 Aralık 2015 yılında Teplice

1 Ocak 2016 yılında Mlada Boleslav

3 Eylül 2019 yılında Slavia Prag

31 Aralık 2019 yılında Mlada Boleslav

1 Ocak 2020 yılında Slavia Prag

14 Ocak 2021 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2021 yılında Slavia Prag

22 Şubat 2022 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2022 yılında Banik Ostrava

Laco Takacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laco Takacs şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Laco Takacs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Františkovy Lázně (2003 - 2007)FK Baník Sokolov (2007 - 2011)FK Teplice (2011 - 2014)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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