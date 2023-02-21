Nemanja Kuzmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kuzmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Kuzmanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Kuzmanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Kuzmanovic 27 Mayıs 1989 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Kuzmanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Kuzmanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 3 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Nemanja Kuzmanovic'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Kuzmanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Kuzmanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Kuzmanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Kuzmanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FK Jezero

1 Ağustos 2008 yılında FK Bane Raska

1 Ocak 2009 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2009 yılında FK Srem

1 Şubat 2010 yılında Slovan HAC

1 Temmuz 2010 yılında Leobendorf

1 Temmuz 2012 yılında Bohemians Prag

21 Şubat 2014 yılında Banik Sokolov

30 Haziran 2014 yılında Bohemians Prag

1 Temmuz 2014 yılında SFC Opava

3 Ocak 2019 yılında Banik Ostrava

Nemanja Kuzmanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Kuzmanovic şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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