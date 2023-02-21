Muhammed Sanneh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Sanneh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhammed Sanneh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muhammed Sanneh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muhammed Sanneh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Sanneh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhammed Sanneh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Sanneh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Sanneh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Sanneh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Sanneh 19 Şubat 2000 tarihinde Serrekunda şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Sanneh Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Modoustic Sports yapmaktadır. Muhammed Sanneh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Muhammed Sanneh'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Sanneh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Sanneh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhammed Sanneh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Sanneh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2019 yılında Paide

20 Ocak 2020 yılında Real de Banjul

21 Ocak 2020 yılında Paide

13 Ocak 2021 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2021 yılında Paide

1 Temmuz 2021 yılında Banik Ostrava

21 Ocak 2022 yılında Pohronie

30 Haziran 2022 yılında Banik Ostrava

Muhammed Sanneh kimdir

Muhammed Sanneh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Sanneh şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Serrekunda United, Nguma Academy

Muhammed Sanneh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gambiya takımında 14 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Muhammed Sanneh nereli

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