Jan Lastuvka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Lastuvka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Lastuvka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Lastuvka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Lastuvka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Lastuvka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Lastuvka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Lastuvka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Lastuvka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Lastuvka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Lastuvka 7 Temmuz 1982 tarihinde Havířov şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Laštůvka şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Lastuvka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Jan Lastuvka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 26 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Jan Lastuvka'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Lastuvka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Lastuvka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jan Lastuvka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Lastuvka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Banik Ostrava

1 Temmuz 2004 yılında Shakhtar D.

1 Ağustos 2006 yılında Fulham

30 Haziran 2007 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2007 yılında Bochum

30 Haziran 2008 yılında Shakhtar D.

1 Ağustos 2008 yılında West Ham

30 Haziran 2009 yılında Shakhtar D.

1 Ağustos 2009 yılında Dnipro

1 Ağustos 2016 yılında Karvina

1 Temmuz 2017 yılında Slavia Prag

26 Ocak 2018 yılında Banik Ostrava

Jan Lastuvka kimdir

Jan Lastuvka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Lastuvka şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Karviní¡

Jan Lastuvka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Jan Lastuvka nereli

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