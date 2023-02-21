Jiri Boula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Boula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Boula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Boula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Boula 8 Nisan 1999 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Boula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Boula Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Jiri Boula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jiri Boula'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jiri Boula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Boula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Boula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Boula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sparta Praha B

31 Ağustos 2018 yılında Uni of Derby

21 Aralık 2018 yılında Mickleover

19 Ağustos 2020 yılında FC MAS Taborsko

13 Temmuz 2021 yılında Banik Ostrava

14 Temmuz 2021 yılında FC MAS Taborsko

31 Aralık 2021 yılında Banik Ostrava

Jiri Boula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Boula şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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ČAFC Praha (2005 - 2008)SK Olympie Dolní Břežany (2008 - 2011)AC Sparta Praha (2011 - 2017)

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