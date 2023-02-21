Eneo Bitri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eneo Bitri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eneo Bitri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eneo Bitri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eneo Bitri 26 Ağustos 1996 tarihinde Berat şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eneo Bitri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BFM yapmaktadır. Eneo Bitri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eneo Bitri'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eneo Bitri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eneo Bitri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eneo Bitri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eneo Bitri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FK Tomori U19

1 Temmuz 2013 yılında FK Tomori Berat

1 Temmuz 2018 yılında FK Partizani

31 Ocak 2019 yılında FC Kamza

30 Haziran 2019 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2021 yılında FC Astana

11 Ocak 2022 yılında FK Partizani

22 Ocak 2023 yılında Banik Ostrava

Eneo Bitri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eneo Bitri şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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