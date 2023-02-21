Jiri Klima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Klima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Klima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Klima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Klima 5 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Klíma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Klima Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jiri Klima'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jiri Klima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Klima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Klima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Klima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Jihlava

1 Temmuz 2016 yılında 1.SC Znojmo

30 Haziran 2017 yılında Jihlava

1 Temmuz 2019 yılında Mlada Boleslav

2 Temmuz 2021 yılında Banik Ostrava

Jiri Klima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Klima şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jiri Klima Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Slavoj Polná (2004 - 2006)FC Vysočina Jihlava (2006 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 17 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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