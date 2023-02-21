Filip Kaloc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kaloc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kaloc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kaloc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kaloc 27 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Kaloč şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kaloc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Filip Kaloc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Filip Kaloc'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Filip Kaloc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kaloc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Kaloc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kaloc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Banik Ostrava

21 Şubat 2019 yılında Vitkovice

30 Haziran 2019 yılında Banik Ostrava

Filip Kaloc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kaloc şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Kaloc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MFK Vítkovice (2007 - 2011)FC Baník Ostrava (2011 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 22 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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