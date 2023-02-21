Matej Sin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Sin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Sin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matej Sin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matej Sin 2 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Šín şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matej Sin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matej Sin'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matej Sin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matej Sin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Ostrava U19
1 Ocak 2022 yılında Ostrava B
13 Haziran 2022 yılında ara verdi
1 Ocak 2023 yılında Banik Ostrava
Matej Sin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matej Sin şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Polanka nad Odrou (2011 - 2013)
MFK Vítkovice (2013 - 2014)
FC Baník Ostrava (2014 - 2021)
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