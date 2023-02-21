Matej Sin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Sin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matej Sin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matej Sin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.