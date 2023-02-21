Ladislav Almasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Almasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ladislav Almasi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ladislav Almasi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ladislav Almasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Almasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ladislav Almasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Almasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ladislav Almasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ladislav Almasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ladislav Almasi 6 Mart 1999 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Ladislav Almási şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ladislav Almasi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Ladislav Almasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ladislav Almasi'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ladislav Almasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ladislav Almasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ladislav Almasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ladislav Almasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FK Senica

12 Ağustos 2016 yılında Dun. Streda B

1 Temmuz 2018 yılında Dunajska Streda

12 Ocak 2019 yılında STK Samorin

30 Haziran 2019 yılında Dunajska Streda

18 Temmuz 2019 yılında FC Petrzalka

15 Ocak 2020 yılında Dunajska Streda

16 Ocak 2020 yılında Ruzomberok

20 Ocak 2021 yılında Akhmat Grozny

30 Haziran 2021 yılında Ruzomberok

1 Temmuz 2021 yılında Banik Ostrava

Ladislav Almasi kimdir

Ladislav Almasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ladislav Almasi şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Senica (-2/2016)

Ladislav Almasi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya takımında 22 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ladislav Almasi nereli

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