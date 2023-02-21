Daniel Smekal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Smekal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Smekal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Smekal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Smekal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Smekal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Smekal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Smekal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Smekal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Smekal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Smekal 8 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Smékal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Smekal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Smekal'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Smekal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Smekal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Smekal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Smekal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Val. Mezirici

9 Mart 2019 yılında Ostrava U19

1 Ocak 2020 yılında Ostrava B

7 Ağustos 2020 yılında Petrkovice

19 Eylül 2020 yılında Vitkovice

2 Temmuz 2021 yılında Ostrava B

1 Temmuz 2022 yılında Banik Ostrava

Daniel Smekal kimdir

Daniel Smekal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Smekal şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Valašské Meziříčí (2009 - 2016)
MFK Vítkovice (2016)
TJ Valašské Meziříčí (2016 - 2019)
FC Baník Ostrava (2019 - 2020)

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Daniel Smekal nereli

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