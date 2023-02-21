Daniel Tetour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Tetour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Tetour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Tetour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Tetour 17 Temmuz 1994 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Tetour Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bicycle Kick yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 13 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Tetour'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Tetour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Tetour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Tetour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Tetour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dukla B

1 Ocak 2015 yılında Dukla Prag

13 Ağustos 2020 yılında Banik Ostrava

Daniel Tetour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Tetour şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Tetour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Čechie Smíchov (2001 - 2005)AC Sparta Praha (2005 - 2010)FC Zličín (2010)FK Dukla Praha (2011 - 2013)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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