David Buchta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Buchta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Buchta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Buchta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Buchta 27 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Buchta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. David Buchta'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

David Buchta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Buchta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Buchta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Buchta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ostrava U19

1 Temmuz 2018 yılında Ostrava B

1 Ocak 2020 yılında Banik Ostrava

David Buchta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Buchta şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Krnov (2006 - 2009)FC Baník Ostrava (2009 - 2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.