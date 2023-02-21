Karel Pojezny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karel Pojezny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karel Pojezny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karel Pojezny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karel Pojezny 23 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Karel Pojezný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karel Pojezny Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Karel Pojezny'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Karel Pojezny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karel Pojezny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karel Pojezny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karel Pojezny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Jihlava U19

1 Ocak 2020 yılında Jihlava

16 Ocak 2022 yılında Banik Ostrava

17 Ocak 2022 yılında Pardubice

30 Haziran 2022 yılında Banik Ostrava

Karel Pojezny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karel Pojezny şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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