Jaroslav Svozil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslav Svozil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaroslav Svozil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaroslav Svozil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaroslav Svozil 9 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jaroslav Svozil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaroslav Svozil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jaroslav Svozil'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaroslav Svozil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaroslav Svozil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaroslav Svozil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaroslav Svozil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Olomouc B

1 Ocak 2014 yılında Sigma Olomouc

1 Ocak 2015 yılında 1.SC Znojmo

30 Haziran 2015 yılında Sigma Olomouc

1 Ocak 2016 yılında 1.SC Znojmo

5 Ocak 2018 yılında SFC Opava

24 Ocak 2020 yılında Banik Ostrava

Jaroslav Svozil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaroslav Svozil şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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