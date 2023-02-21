Petr Jaron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Jaron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Jaron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Jaron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Jaron 30 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Jaroň şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Jaron Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Petr Jaron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petr Jaron'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Petr Jaron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Jaron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Jaron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Jaron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2018 yılında Ostrava U19

25 Temmuz 2018 yılında FC Hlucin U19

7 Eylül 2018 yılında SK Detmarovice

28 Şubat 2019 yılında Ostrava U19

1 Temmuz 2020 yılında Ostrava B

1 Temmuz 2022 yılında Banik Ostrava

Petr Jaron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Jaron şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Sokol Choryně (2007 - 2010)TJ Juřinka (2010 - 2013)TJ Valašské Meziříčí (2013)FC Baník Ostrava (2013 - 2015)TJ Valašské Meziříčí (2015)FC Baník Ostrava (2015 - 2016)TJ Valašské Meziříčí (2016)FC Hlučín (2016 - 2018)FC Baník Ostrava (2018)FC Hlučín (2018)TJ Dětmarovice (2018 - 2019)FC Baník Ostrava (2019 - 2020)

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