Muhamed Tijani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhamed Tijani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhamed Tijani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhamed Tijani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhamed Tijani 26 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhamed Tijani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports Management yapmaktadır. Muhamed Tijani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava takımına 26 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Muhamed Tijani'nin FC Banik Ostrava ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhamed Tijani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhamed Tijani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhamed Tijani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhamed Tijani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2018 yılında Ostrava U19

30 Haziran 2019 yılında 36 Lion FC

26 Ağustos 2019 yılında Banik Ostrava

27 Ağustos 2019 yılında Fotbal Trinec

31 Aralık 2019 yılında Banik Ostrava

20 Şubat 2020 yılında Karvina

30 Haziran 2020 yılında Banik Ostrava

8 Şubat 2021 yılında Fotbal Trinec

30 Haziran 2021 yılında Banik Ostrava

23 Temmuz 2021 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2022 yılında Banik Ostrava

Muhamed Tijani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhamed Tijani şuan FC Banik Ostrava takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Muhamed Tijani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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