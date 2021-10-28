Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 28 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelen bölümü tarihi açıdan önemli bir yerde çekildi. Yarışmanın 101. bölümünü izleyen izleyiciler tarafından Masterchef bu hafta nerede? | Aizanoi Antik Kenti nerede? | Kütahya antik kent özellikleri nelerdir? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF BU HAFTA NEREDE?

MasterChef Türkiye’nin 28 Ekim perşembe akşamı ekrana gelen 101. bölümü Küthaya'da bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde çekildi.

AİZANOİ ANTİK KENTİ NEREDE?

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi sınırları içersisinde yer alan Aizanoi Antik Kenti, Zeus Tapınağı, Stadyum- Tiyatro Kompleksi ve Macellumu ile Roma Döneminin en önemli kentlerindendir. Bir tepe üzerine kurulmuş olan ve şehrin önemli dinsel yapısı olarak görülen Zeus Tapınağı dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınaklarından biridir. Etrafındaki sütunla çevrili mekânın üstünün mermer kirişlerle kaplı olması nedeniyle Zeus Tapınağı pseudodipteros plandaki tek örnektir. Şehrin kuzeyinde 13.500 kişi kapasiteli Stadyum ve 20.000 kişi kapasiteli Tiyatronun bir kompleks şeklinde yapılması antik dönemde Aizanoi’den başka hiçbir yerde görülmemektedir. M.S. 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlenen Aizanoi Macellum’u, dünyanın ilk borsalarından biridir. Macellum’un duvarlarında İmparator Diocletian'ın M.S. 301 yılında enflasyonla mücadele için tespit ettiği imparatorluk pazarlarında satılan malların fiyatlarının yer aldığı ve günümüze kadar oldukça iyi durumda korunmuş olan yazıtlar bulunmaktadır.

KÜTAHYA ANTİK KENT ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aizanoi Antik Kenti Kütahya Çavdarhisar ilçe merkezinde, Kütahya’ya 50 kilometre uzaklıktadır. Penkalas (Kocaçay) Irmağı'nın yukarı kesiminde tanrıça Meter Steunene’nin kutsal mağarası civarında yaşayan Frigyalılar'ın öncüsü olarak antik kaynaklarda geçen Azan adlı mitoloji kahramanının, Su Perisi Erato ile efsanevi Kral Arkas'ın birleşmesinden Aizanoi şehrinin ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Aizanoi kenti, antik Frigya'ya bağlı olarak yaşayan Aizanitis’lerin ana yerleşim merkeziydi. Kentin yüksek platosu üzerinde bulunan Zeus Tapınağı'nın çevresinde yapılan kazılarda, MÖ 3 bin yıllarına ait yerleşim izlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Helenistik Dönem'de bu bölge değişimli olarak Bergama’ya ve Bithynia’ya bağlı iken MÖ 133’de Roma egemenliğine girmiştir. Roma imparatorluk döneminde tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zenginleşmiş ve ünü bölge sınırlarını aşmış olan Aizanoi’de kesin kentleşme bulgularına ancak MÖ 1'nci yüzyıl sonlarına doğru rastlanmaktadır. Yine ilk sikkelerin bu dönemde basıldığı bilinmektedir.

Aizanoi antik kenti en parlak dönemini MS 2 yüzyılda yaşamış, büyük imar faaliyetleri görmüş ve bu dönemde birçok yapı inşa edilmiştir. Erken Bizans Dönemi'nde piskoposluk merkezi iken, 7'nci yüzyıldan itibaren bu önemini yitirmiştir. Tapınak düzlüğü Orta Çağ'da bir hisara dönüştürülmüştür. Selçuklular Dönemi'nde Çavdar Tatarları tarafından üs olarak kullanılmasından dolayı buraya Çavdarhisar adı verilmiştir.

Aizanoi 1824 yılında Avrupalı gezginlerce yeniden keşfedilmiş,1830-1840’lı yıllarda incelenmiş ve tanımlanmıştır. 1926 yılında M. Schede ve D. Krencker başkanlığında Alman Arkeoloji Enstitüsü'nce ilk kazılar yapılmıştır. 1970 yılından bu yana her yıl düzenli olarak kazı çalışmaları devam etmektedir.

Kalıntılar arasında Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli tiyatro ve tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, dünyanın ilk ticaret borsa binası, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent, suyolları, kapı yapıları bulunmaktadır. Aizanoi antik kenti Efes, Bergama, Side gibi kentlerle çağdaştır.

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu şu şekildedir:

FATMA POLAT

MasterChef’in birinci grubunda ana kadroya çıkan ilk isim Fatma Polat olmuştu. Fatma Polat yarışmanın ana kadrosunda yer alıyor.

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Masterchef Fatma Polat kimdir?

MİLHAN ERDEM

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin ikinci ana kadro yarışmacısı Milhan Erdem olmuştu. Erdem, 2001 doğumludur.

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Masterchef Milhan Erdem kimdir?

DİLARA BAŞARAN

24 yaşında olan Dilara Başaran, Masterchef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı.

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Masterchef Dilara Başaran kimdir?

HAMZA MERCİMEK

MasterChef Hamza, 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi. Bolu Mengenlidir ve yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır.

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Masterchef Hamza Mercimek kimdir?

TUNAHAN AK

19 yaşında olan Tunahan Ak, aşçılık lisesi mezunudur.

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Masterchef Tunahan Ak kimdir?

BURCU ÖNAL

Burcu Öcal, uzun süre Asya'da yaşadı. Öcal, Asya yemekleri konusunda oldukça iddialı.

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Masterchef Burcu Önal kimdir?

HASAN BİLTEKİN

Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir.

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Masterchef Hasan Biltekin kimdir?

TAHSİN KÜÇÜK

TV8'in sevilen yemek yarışma programında yarışan isimlerden Tahsin Küçük, aslen Trabzonlu.

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Masterchef Tahsin Küçük kimdir?

EREN KAŞIKÇI

Eren Kaşıkçı, 32 yaşında ve yarışmaya Gökçeada’dan katılıyor. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, evlidir ve bir çocuk sahibidir

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Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir?

MERT YILMAZ

Mert Yılmaz, 29 yaşındadır ve Los Angeles'ta özel bir catering firmasında aşçılık yapmıştır.

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Masterchef Mert Yılmaz kimdir?

SAFANUR BOL

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında Safanur Bol, ana kadroda yarışan isimler arasında. Safanur Bol, Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi'ndeki eğitimi ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi'de Mutfak Sanatları okumuştur.

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Masterchef Safanur Bol kimdir?

EMRE BÜBER

Emre 26 yaşında ve bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da doğdu. Aşçılık eğitimi almamış ve sektörde tecrübe kazanmıştır.

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Masterchef Emre Büber kimdir?

SERGEN ÖZEN

Masterchef Sergen yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Masterchef ana kadrosunun 16.ismi Sergen olmuştur.

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Masterchef Sergen Özen kimdir?

MERT ATEŞ DURUKAN

Mert Ateş Durukan yedeklerden Masterchef Türkiye'nin ana kadrosuna dahil olmuştur.

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Masterchef Ateş kimdir?

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.