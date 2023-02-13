Prof. Dr. Ali Koçak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ali Koçak'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı, öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Koçak bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Ali Koçak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ali Koçak'ın hayat biyografisi.

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PROF.DR ALİ KOÇAK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ



EĞİTİM BİLGİLERİ

1990 - 1999 Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı, Türkiye

1988 - 1990 Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı, Türkiye

1983 - 1987Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

YAPTIĞI TEZLER

1999Doktora

Tarihi Yapıların Statik ve Dinamik Yükler Altında Lineer ve Non-Lineer Analizi: Küçük Ayasofya Camii Örneği

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Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı

1990Yüksek Lisans

Dönel Silindirik Kabukların Sayısal Yöntemlerle Eğilmeli Hesabı

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Koçak'ın kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık. siz değerli okuyucular bir bilgiye saip iseniz yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz..