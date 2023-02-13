Prof. Dr. Ali Koçak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ali Koçak'ın biyografisi

Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Ali Koçak özellikle Deprem konusunda yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Ali Koçak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ali Koçak'ın hayat biyografisi.

YAYINLAMA
Google News
Prof. Dr. Ali Koçak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ali Koçak'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı, öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Koçak bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Ali Koçak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ali Koçak'ın hayat biyografisi.

PROF.DR ALİ KOÇAK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

EĞİTİM BİLGİLERİ

1990 - 1999 Doktora
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı, Türkiye

1988 - 1990 Yüksek Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı, Türkiye

1983 - 1987Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

YAPTIĞI TEZLER

1999Doktora
Tarihi Yapıların Statik ve Dinamik Yükler Altında Lineer ve Non-Lineer Analizi: Küçük Ayasofya Camii Örneği

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı

1990Yüksek Lisans
Dönel Silindirik Kabukların Sayısal Yöntemlerle Eğilmeli Hesabı

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Koçak'ın kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık. siz değerli okuyucular bir bilgiye saip iseniz yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz..

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. A. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. A. Tamer Aker'in biyografisi
Prof. Dr. A. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. A. Tamer Aker'in biyografisi
Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun biyografisi
Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel evli mi?
Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel evli mi?
Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru kaç yaşında nerelidir? Tümer Doğru evli mi, mesleği ne?
Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru kaç yaşında nerelidir? Tümer Doğru evli mi, mesleği ne?
Son Haberler
Luca Sangalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Sangalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Sangalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Sangalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Musto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Musto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Musto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Musto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Naci Görür, üstüne basa basa uyardı! Deprem olacak illeri tek tek saydı! "Buralarda özenli olunsun diyoruz"
Naci Görür, üstüne basa basa uyardı! Deprem olacak illeri tek tek saydı! "Buralarda özenli olunsun diyoruz"
İvan Calero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Calero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Calero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Calero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Serkan Akın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Serkan Akın'ın biyografisi
Serkan Akın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Serkan Akın'ın biyografisi
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?