Prof. Dr. Ali Pınar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ali Pınar'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar Prof. Dr. Ali Pınar, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Ali Pınar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ali Pınar'ın hayat biyografisi.
PROF. DR. ALİ PINAR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ
ÖĞRENİMİ
Prof. Dr. Ali Pınar 1995 Doktora, Sismoloji, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, TÜRKIYE
1986 Yüksek Lisans, Uygulamalı Jeofizik, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
1984 Lisans, Jeofizik Ana Bilim Dalı, Mühendislik Fakültesi, İstanbul Üniversitesi
PROF. DR. ALİ PINAR'IN DENEYİMİ
2012 - Devam Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı
2000 - 2012 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
2005 - 2006 Misafir Araştırmacı, Tokyo Institute of Technology
2000 - 2003 Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
2003 - Misafir Araştırmacı, Eartvos Lorant Geophysical Institute
2001 - Misafir Araştırmacı, Northern Arizona University
2000 - Misafir Araştırmacı, Tokyo Institute of Technology
1993 - 1995 Misafir Araştırmacı, Tokyo Institute of Technology
1987 - 2000 Uzman, Boğaziçi Üniversitesi
PROF. DR. ALİ PINAR'IN ARAŞTIRMA ALANLARI
Sismoloji
Endüstrü odaklı lokal deprem şebeke kurgulama, kurulum ve işletme
Deprem erken uyarı çalışmaları
Gerçek zamanlı sismoloji uygulamaları
Lokal ve bölgesel alanlarda depremsellik analizi ve modelleme
Artçı depremlerin tehlike analizi ve kestirimleri
Deprem kaynak modellemesi
Büyük depremlerde fayların kırılma analizi ve modellemesi
Sismo-tektonik
Sismoloji veri tabanları
Yer Fiziği
Sığ jeofizik araştırmalar
Prof. Dr. Ali Pınar'ın nereli olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam etmektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bize yazabilirsiniz.