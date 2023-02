Prof. Dr. Ali Pınar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ali Pınar'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar Prof. Dr. Ali Pınar, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Ali Pınar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ali Pınar'ın hayat biyografisi.

PROF. DR. ALİ PINAR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

ÖĞRENİMİ

Prof. Dr. Ali Pınar 1995 Doktora, Sismoloji, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, TÜRKIYE

1986 Yüksek Lisans, Uygulamalı Jeofizik, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

1984 Lisans, Jeofizik Ana Bilim Dalı, Mühendislik Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

PROF. DR. ALİ PINAR'IN DENEYİMİ

2012 - Devam Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2000 - 2012 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

2005 - 2006 Misafir Araştırmacı, Tokyo Institute of Technology

2000 - 2003 Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

2003 - Misafir Araştırmacı, Eartvos Lorant Geophysical Institute

2001 - Misafir Araştırmacı, Northern Arizona University

2000 - Misafir Araştırmacı, Tokyo Institute of Technology

1993 - 1995 Misafir Araştırmacı, Tokyo Institute of Technology

1987 - 2000 Uzman, Boğaziçi Üniversitesi

PROF. DR. ALİ PINAR'IN ARAŞTIRMA ALANLARI

Sismoloji

Endüstrü odaklı lokal deprem şebeke kurgulama, kurulum ve işletme

Deprem erken uyarı çalışmaları

Gerçek zamanlı sismoloji uygulamaları

Lokal ve bölgesel alanlarda depremsellik analizi ve modelleme

Artçı depremlerin tehlike analizi ve kestirimleri

Deprem kaynak modellemesi

Büyük depremlerde fayların kırılma analizi ve modellemesi

Sismo-tektonik

Sismoloji veri tabanları

Yer Fiziği

Sığ jeofizik araştırmalar

Prof. Dr. Ali Pınar'ın nereli olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam etmektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bize yazabilirsiniz.