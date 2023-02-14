Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş'ın biyografisi

Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş'ın hayat biyografisi.

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Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş'ın biyografisi

Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş'ın hayat biyografisi.

PROF. DR.ALİYE MAVİLİ AKTAŞ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş 8 Haziran 1961 doğumludur. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu mezunudur. Yüksek lisansını 1985 yılında ODTÜ Sosyoloji bölümü olarak yaptı. 1991 yılında Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulunda yaptı

AKADEMİK ÜNVANLARI

Yardımcı Doçent Sosyal Hizmetler Hacettepe Üni. 1992-1996
Doçent: Sosyal Hizmetler Hacettepe Üni 1996-2005 Profesörlük Kamu Yönetimi Adnan Menderes Üni. 2005-2006

Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş'ın biyografisi

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Talay, Tuğba, “YÖK Yasası ile İlgili Üniversite Öğretim Üyelerinin Düşünceleri”, Hacettepe Üniversitesi, 2002. Demiröz, Serkan, “ Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Muvazzaf Subay ve Astsbayların İş Doyumu, Yaşam Doyumu ve İş Streslerinin Analizi, Başkent Üniversitesi, 2001. Öztürk, Hatice, “Psikiyatri Kliniğinde Ayakta Tedavi Gören Ergenlerin Sosyal Destek Algılamaları , Hacettepe Üniversitesi, 2005. Günü, Öznur, Kanser Hastalarının Sosyal Destek Algısı, Hacettepe Üniversitesi, 2005. Güvercin Hüseyin, Aile ve Çevre Özellikleri Açısından Gaziantep Sokak Çocukları, Hacettepe Üniversitesi, 2000.

Prof. Dr Aliye Mavili Aktaş'ın nereli olduğu bilinmemektedir. Siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bizlere yazabilirsiniz.

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