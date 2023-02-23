Prof. Dr. Ege Yazgan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ege Yazgan'ın biyografisi

Prof. Dr. Ege Yazgan, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Ege Yazgan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ege Yazgan'ın hayat biyografisi.

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Prof. Dr. Ege Yazgan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ege Yazgan'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ege Yazgan, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Ege Yazgan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ege Yazgan'ın hayat biyografisi.

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PROF. DR. EGE YAZGAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (www.cefis.bilgi.edu.tr) Müdürü olan Prof. Dr. Ege Yazgan (www.egeyazgan.com), 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ege Yazgan, yüksek lisans çalışmalarını Boğaziçi ve İstanbul Üniversitelerinde sürdürmüştür. Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesinde misafir öğrenci olmak üzere, İngiltere’de Sussex Üniversitesinde tamamlamıştır. Sussex üniversitesinde eğitmen olarak da çalışan Ege Yazgan, 2001 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2017 (Ocak) -2019 (Şubat) döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapan Ege Yazgan, aynı üniversitede 2010-2014 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, 2015-2016 döneminde de, lisansüstü ve uzaktan eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu görevlerin dışında, akademik hayatı boyunca, dekan yardımcılığı, program direktörlükleri gibi birçok idari görevi üstlenmiştir. Ayrıca, 2008-2009 yılları arasında, Cambridge Üniversitesi’nde misafir araştırmacı; 2014-2015 yılları arasında Kadir Has Üniversitesinde, Türkiye Çalışmaları Merkez Müdürü olarak da çalışmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan birçok akademik makalesi mevcuttur. Türkiye’de birçok uluslararası akademik organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulunmuş olan Yazgan, güncel ekonomi yorumları ile düzenli olarak Türkiye medyasında yer almaktadır.

Prof. Dr. Ege Yazgan'ın nereli olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam etmektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bize yazabilirsiniz.

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