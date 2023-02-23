Prof. Dr. Osman Balaban kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Osman Balaban'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü mezunu Prof. Dr. Osman Balaban, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Osman Balaban kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Osman Balaban'ın hayat biyografisi.
PROF. DR. OSMAN BALABAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ
Osman Balaban, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) şehir planlama profesörüdür. Doktora derecesine sahiptir. ODTÜ'den Şehir Planlama (2008); ve ODTÜ Kentsel Politika Planlama Yüksek Lisansı (2000). Balaban, 2009-2012 yılları arasında Japonya'nın Yokohama kentindeki Birleşmiş Milletler Üniversite-İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde (UNU-IAS) doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Araştırma ve öğretim ilgi alanları arasında kentsel politika, çevre politikası ve politikaları, iklim değişikliği, düşük- karbon ve iklime dirençli şehircilik, kentsel dönüşüm ve inşaat sektörü ile kentsel gelişim arasındaki ilişki. Dr. Balaban'ın hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi ve editörlüğünü yaptığı kitaplar bulunmaktadır.
AKADEMİK UNVANLAR
2019 - Devam Ediyor Prof.Dr.Osman Balaban
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
2013 - 2019Doç.Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
2012 - 2013Yrd.Doç.Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
2009 - 2012Araştırmacı
United Nations University, Institute of Advanced Studies
2009 - 2009Öğretim Görevlisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
2001 - 2006Araştırma Görevlisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika Planlaması Ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı
YÖNETİMSEL GÖREVLER
2019 - Devam EdiyorEnstitü Müdür Danışmanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
2018 - Devam EdiyorAnabilim Dalı Yürütme Komitesi Üyesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı
2018 - Devam EdiyorErasmus Programı Kurum Koordinatörü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı
2016 - 2019Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika Planlaması Ve Yerel Yönetimler (Yl) (Tezli)
Prof. Dr. Osman Balaban'ın nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam etmektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bize yazabilirsiniz.