Prof. Dr. Aykut Akgün kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Aykut Akgün'ün biyografisi

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Aykut Akgün yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Aykut Akgün kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Aykut Akgün'ün hayat biyografisi.

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Prof. Dr. Aykut Akgün kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Aykut Akgün'ün biyografisi

KTÜ Jeoloji mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Akgün yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Aykut Akgün kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Aykut Akgün'ün hayat biyografisi.

PROF. DR SAMET ARSLAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Aykut Akgün 1976 Bingöl/Solhan doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve İzmir’de tamamladıktan sonra 1993 yılında girdiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden 1997 yılında dönem ikincisi olarak Jeoloji Mühendisi ünvanı ile mezun olmuştur. 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği ABD’da başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini 2001 yılında tamamlamış ve Yüksek Jeoloji Mühendisi ünvanı almıştır.

Prof. Dr. Prof. Dr. Aykut Akgün kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Yüksek Lisans eğitimi süresince Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji ABD’da Ar. Gör. olarak görev yapmıştır. 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne Ar.Gör. olarak atanan Dr. Akgün 2001-2007 yılları arasında bu bölümde görev almış ve doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği ABD’da tamamlamıştır. 15 Ağustos 2007 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD’ na Yrd. Doç. Dr. olarak atanmış olup 2010-2012 yılları arasında ODTÜ GGIT Enstitüsünde Doktora Sonrası Araştırmacı olarak bulunmuştur. Ekim 2012 tarihinde Doçent ünvanı alan Dr. Akgün, Ocak 2018 itibariyle Profesör ünvanı almıştır. Halen KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji ABD’ da ki öğretim üyeliği görevine devam etmekte olup, aynı zamanda K.T.Ü. Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de sürdürmektedir.

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