Prof. Dr.Tevfik Erdem kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sosyolog Prof. Dr.Tevfik Erdem'in biyografisi

Prof. Dr. Tevfik Erdem yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek sosyolog Prof. Dr.Tevfik Erdem kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Tevfik Erdem'in hayat biyografisi.

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Prof. Dr.Tevfik Erdem kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sosyolog Prof. Dr.Tevfik Erdem'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.Tevfik Erdem bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Tevfik Erdem kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr.Tevfik Erdem'in hayat biyografisi.

Prof. Dr.Tevfik Erdem kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sosyolog Prof. Dr.Tevfik Erdem'in biyografisi

PROF. DR TEVFİK ERDEM KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr.Tevfik Erdem, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını 1996 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde “Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği” adlı teziyle aldı. Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde “Yoksulluk üzerine sosyolojik bir çalışma ‘Ankara kent yoksulları’ adlı teziyle 2003 yılında tamamladı. Ankara Hacı Bayram Veli (Gazi) Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Temel ilgi alanları milliyetçilik, Kürt milliyetçiliği, yoksulluk ve sivil toplumdur. Sosyoloji, Milliyetçilik, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı gibi dersleri vermektedir. Bir kısmı yayımlanmış birçok saha araştırmasında araştırmacı ya da proje yöneticisi olarak görev yapmıştır. Başlıca eserleri: Feodalite’den Küreselleşmeye (editör) ve Sosyoloji Notları’dır.

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