Sabah, sabah başı boş atlar kara yolunu bastı! Trafiği alt üst ettiler!

Bakorköy'de D-100 kara yolunda koşan başıboş iki at, trafiğe dalarak sürücülere zor anlar yaşattı.
Sabah saatlerinde D-100 kara yolunda Bakırköy istikametinden topkapı yününe doğru koşan iki atı görenler, durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, kara yolunda koşan atları durdurmaya çalıştı.Uzun uğraşlar sonunda trafik akışını kesen ekipler, durdurduğu iki atı yoldan çıkarmayı başardı.
Atların kara yolunda koştuğu anlar ve bölgeye gelen polis ekiplerinin atları durdurmaya çalışması, vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber