TCMB alım satıma konu olmayan döviz kur tablosu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu haberimizde.

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kur tablosu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.08678
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.20384
BHDBAHREYN DİNARI55.0950
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.19362
BAMBOSNA HERSEK MARKI11.3426
BWPBOTSVANA PULASI1.5080
BRLBREZİLYA REALİ4.1085
DZDCEZAYİR DİNARI0.15205
CZKÇEK KORUNASI0.93870
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00139
MADFAS DİRHEMİ2.0410
PHPFİLİPİN PESOSU0.36992
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.0520
GELGÜRCİSTAN LARİSİ7.8680
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.25195
HRKHIRVATİSTAN KUNASI2.9496
HKDHONG KONG DOLARI2.6519
IQDIRAK DİNARI0.01586
ISKİZLANDA KRONU0.14854
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.04627
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00467
LYDLİBYA DİNARI4.2983
HUFMACAR FORİNTİ0.06004
MKDMAKEDONYA DİNARI0.35996
MYRMALEZYA RİNGGİTİ4.5024
MXNMEKSİKA PESOSU1.1786
EGPMISIR LİRASI0.67190
MDLMOLDOVA LEYİ1.1698
NADNAMİBYA DOLARI1.0525
NGNNİJERYA NAİRASI0.04505
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00182
PENPERU YENİ SOLU5.6618
PLNPOLONYA ZLOTİSİ4.8940
RSDSIRP DİNARI0.18957
SGDSİNGAPUR DOLARI15.3699
SDGSUDAN POUNDU0.03453
SYPSURİYE LİRASI0.00827
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.0520
THBTAYLAND BAHTI0.59800
TNDTUNUS DİNARI6.6781
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI5.9351
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.56240
OMRUMMAN RİYALİ53.9523
JODÜRDÜN DİNARI29.2579
VNDVİETNAM DONGU0.00088
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ5.5721
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.67594
NZDYENİ ZELANDA DOLARI12.5128

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KAYNAK: AA

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