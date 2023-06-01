TCMB alım satıma konu olmayan döviz kur tablosu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08678
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.20384
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|55.0950
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.19362
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|11.3426
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|1.5080
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|4.1085
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.15205
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.93870
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00139
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|2.0410
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.36992
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|1.0520
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|7.8680
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.25195
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|2.9496
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|2.6519
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.01586
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.14854
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.04627
|COP
|KOLOMBİYA PESOSU
|0.00467
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.2983
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.06004
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.35996
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|4.5024
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|1.1786
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.67190
|MDL
|MOLDOVA LEYİ
|1.1698
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|1.0525
|NGN
|NİJERYA NAİRASI
|0.04505
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00182
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|5.6618
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|4.8940
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.18957
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|15.3699
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.03453
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00827
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|1.0520
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.59800
|TND
|TUNUS DİNARI
|6.6781
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|5.9351
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.56240
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|53.9523
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|29.2579
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00088
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|5.5721
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.67594
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|12.5128
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KAYNAK: AA