Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin ilk ifadesi ortaya çıktı

Alınan bilgilere göre Mamak ilçesinde yapılan ihbarın üzerine Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, yaptıkları incelemede 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olay yerindeki arkadaşları, Hankulu'nun, yaşamını yitirmeden önce Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etmişti. Polis ekipleri de binanın kamera görüntülerini izledikten sonra Uygun'u gözaltına almıştı.

İŞTE İFADESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ümitcan Uygun, Haber Global'in haberine göre ifadesinde "Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada sağlıklı ve kendindeydi. Daha sonra evde bulunan diğer arkadaşları beni aradı ve Esra'nın ağzından kan geldiğini söyledi. Ben de polise haber vermelerini istedim. Esra, hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" diye konuştu.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı.

Herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi.

Hankulu'dan alınan örnekler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna yollandı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA AÇIKLAMA

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 03/08/2021 tarihinde Esra Hankulu isimli şahsın ölümü olayının bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal 2021/155935 soruşturma numarası üzerinden soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde gerekli adli inceleme ve araştırmalar yapılmış, yine ölenin vücudu üzerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli ölü muayene işlemleri yapılması sonucunda şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere ceset Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir. Olay günü, olay yerindeki evde bulunan F.G., D.C. ve Ü.U. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın 03/08/2021 tarihli talimatları üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmışlardır. Soruşturmanın bulunduğu aşama, şüpheli sayısı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04/08/2021 tarihinde şüpheliler F.G., D.C. ve Ü.U.'un gözaltı süresinin bir (1) gün süreyle uzatılmasına karar vermiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma etraflıca ve titizlikle sürdürülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Aleyna Çakır'ın 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunması olayında baş şüpheli olan Ümitcan Uygun , geçtiğimiz aylarda uyuşturucu kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ümitcan Uygun çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. 17 Temmuz'da ise tahliye edilen Ümitcan Uygun bir kez daha adını bir ölümle kamuoyuna hatırlattı. Uygun Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun ölümü üzerine gözaltına alınmıştı.

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