Alvaro Quezada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Quezada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Quezada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Quezada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alvaro Quezada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Quezada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Quezada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Quezada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Quezada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Quezada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Quezada 4 Mart 1999 tarihinde Lancaster, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Quezada Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Quezada'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Quezada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TweetsbyAime

Alvaro Quezada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Quezada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Alvaro Quezada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Quezada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2021 yılında LAFC

5 Mayıs 2021 yılında Las Vegas

6 Mayıs 2021 yılında LAFC

4 Şubat 2022 yılında Las Vegas

Alvaro Quezada kimdir

Alvaro Quezada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Quezada şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

LA Premier FC

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alvaro Quezada nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Ammar Al Najjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Al Najjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ammar Al Najjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Al Najjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Diz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Diz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Diz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Diz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Waleed Hizam Al Oneazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleed Hizam Al Oneazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Waleed Hizam Al Oneazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleed Hizam Al Oneazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruxi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruxi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruxi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruxi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!