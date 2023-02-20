Alvaro Quezada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Quezada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Quezada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Quezada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Quezada 4 Mart 1999 tarihinde Lancaster, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Quezada Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Quezada'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Quezada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TweetsbyAime

Alvaro Quezada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Quezada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Quezada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Quezada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2021 yılında LAFC

5 Mayıs 2021 yılında Las Vegas

6 Mayıs 2021 yılında LAFC

4 Şubat 2022 yılında Las Vegas

Alvaro Quezada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Quezada şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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