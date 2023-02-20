Daron İskenderian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daron İskenderian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daron İskenderian kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daron İskenderian ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daron İskenderian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daron İskenderian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daron İskenderian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daron İskenderian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daron İskenderian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daron İskenderian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daron İskenderian 19 Mart 2002 tarihinde Los Angeles, California şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ermenistan,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da ԴարոնԻսկենդերյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daron İskenderian Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Daron İskenderian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Daron İskenderian'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daron İskenderian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daron İskenderian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Daron İskenderian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daron İskenderian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Real So Cal

1 Temmuz 2020 yılında Barca Academy

11 Mart 2022 yılında Las Vegas

Daron İskenderian kimdir

Daron İskenderian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daron İskenderian şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Daron İskenderian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Daron İskenderian nereli

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