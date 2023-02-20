Dekel Keinan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dekel Keinan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dekel Keinan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dekel Keinan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dekel Keinan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dekel Keinan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dekel Keinan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dekel Keinan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dekel Keinan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dekel Keinan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dekel Keinan 15 Eylül 1984 tarihinde Rosh haNikra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da דֶקֶל קֵינַן şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dekel Keinan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Dekel Keinan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 14 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Dekel Keinan'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dekel Keinan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dekel Keinan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dekel Keinan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dekel Keinan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Maccabi Haifa

25 Kasım 2004 yılında Bnei Sakhnin

30 Haziran 2005 yılında Maccabi Haifa

30 Kasım 2005 yılında Maccabi Netanya

30 Haziran 2006 yılında Maccabi Haifa

1 Ağustos 2010 yılında Blackpool

1 Ocak 2011 yılında Cardiff

1 Kasım 2011 yılında Crystal Palace

31 Aralık 2011 yılında Cardiff

1 Mart 2012 yılında Bristol City

1 Mayıs 2012 yılında Cardiff

18 Eylül 2012 yılında Maccabi Haifa

1 Ocak 2018 yılında Cincinnati

22 Aralık 2018 yılında Sacramento FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2021 yılında Las Vegas

Dekel Keinan kimdir

Dekel Keinan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dekel Keinan şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Dekel Keinan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail takımında 12 numaralı formasıyla 2 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

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Dekel Keinan nereli

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