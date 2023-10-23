Eğlence mekanındaki kavga sokağa taştı! Husumetli şahıslar sokakta birbirine kurşun yağdırdı!

Tekirdağ Çerkezköy Namık Kemal Bulvarında bir eğlence mekanında başlayan ve sokağa taşan husumetlerinin kavgasında kan aktı. Kavgada vücuduna 3 kurşun isabet eden M.Y. yaralanırken, olayla ilgili U.G., M.K ve T.K polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı M.Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Namık Kemal Bulvarında bulunan bir eğlence mekanına giden ve bir süre eğlenen M.Y daha önceden aralarında husumet bulunan M.K, U.G ve T.K ile karşılaştı. Eğlence mekanında başlayan tartışma sonrası iddiaya göre M.K., U.G. ve T.K. ise M.Y.'yi dışarıya çıkartarak Olca Sokak üzerinde darp etti. Kavgada iddiaya göre U.G. belinden çıkan silahı ateşleyerek M.Y.'yi kasık ve kalçasından vurdu.

Hastaneye kaldırıldı

Yaşanan olayın ardından üç şüpheli olay yerinden hızla kaçarken, çevredekiler ise durumu hemen 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından M.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayda silahtan çıkan üç kurşunun M.Y.'nin kasık ve kalçasına isabet ettiği belirlendi.

Olaydan kısa bir süre sonra üç şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, silahlı kavgada yaralanan M.Y.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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